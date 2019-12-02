Heineken подала в суд на ТД «Интерторг» из-за долгов в десятки миллионов рублей

Российский филиал нидерландской пивоваренной компании Heineken готовит иск к торговому дому «Интерторг» из-за долгов: «Интерторг» не платит по счетам и нарушает условия контракта.

Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря. Проблемы начались еще летом 2019 года, однако на тот момент поставщику и ритейлеру удалось договориться. Heineken согласилась продолжать сотрудничество, «Интерторг» пообещал развивать и оптимизировать работу нерентабельных точек.

Однако спустя несколько месяцев ситуация не изменилась. Компания по-прежнему не исполняет обязательства и задерживает выплаты, пишут «Невские Новости». По мнению Heineken, «Интерторг» не намерен развиваться, в связи с чем бренд хочет подать в суд, чтобы взыскать задолженности и прекратить сотрудничество с торговым домом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предстанет перед судом фальшивомонетчица.