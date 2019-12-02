Армянку судят в Петербурге за фальшивомонетничество

Армянку судят в Петербурге за фальшивомонетничество
Армянку поймали на сбыте фальшивых денег. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Во Фрунзенском районе Петербурга судят гражданку Армении. Женщину обвиняют в покупке и сбыте фальшивых купюр.

Как полагает следствие, гражданка Армении в октябре 2019 через интернет приобрела две поддельные купюры номиналом 5 тыс. рублей. После чего расплатилась ими за сигары и защитное стекло для телефона, сообщает прокуратура Петербурга.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «хранение с целью сбыта поддельных денег». Обвинительное заключение утверждено. Материалы дела направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с начала 2019 года выявили 33 тыс. 99 поддельных денежных знаков. Чаще всего встречаются фальшивые купюра номиналом 5 тыс. рублей. На них приходится две трети от всех подделок. Следом расположились купюры в 1 тыс. рублей.

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