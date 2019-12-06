Сотрудникам «Ювенал-МК» выплатили 22 млн рублей долгов по зарплате

Сотрудникам «Ювенал-МК» выплатили 22 млн рублей долгов по зарплате
Перед работниками погасили долг по зарплате в 22 млн рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге 119 сотрудникам ООО «Ювенал МК» выплатили долги по зарплате. Работодатель задолжал им более 22 млн рублей.

Задолженность по зарплате образовалась в конце прошлого года. Сотрудники недополучали деньги с декабря 2018-го по октября 2019 года, сообщает прокуратура Петербурга.

Долг перед работниками погашен после вмешательства ведомства. Прокуратура внесла в адрес руководителя ООО «Ювенал МК» представление с требованием выплатить задолженность. Иски о взыскании средств также были направлены в суд.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Следствие продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Графит-ИТ Технологии» задолжала работникам 5,7 млн рублей по заработной плате. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.

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Сотрудникам «Ювенал-МК» выплатили 22 млн рублей долгов по зарплате
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