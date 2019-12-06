Рособрнадзор заявил о возможной отмене аккредитации вузов

Рособрнадзор заявил о возможной отмене аккредитации вузов
Санкт-Петербургский государственный университет. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что процедуру аккредитации высших учебных заведений могут отменить в обозримом будущем. Вместо этого предложили внедрить оценку качества подготовки студентов.

Как сообщает ТАСС, в Рособрнадзоре предложили обсудить отмену выездных документарных проверок качества образования. Кравцов подчеркнул, что процедуру аккредитации могут либо усовершенствовать, либо отменить. Взамен этого он предлагает ввести оценку качества подготовки обучающихся.

Кравцов добавил, что для оценки качества подготовки студентов необходимо ввести более эффективные процедуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПбГУ попал в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников. Британская компания составила топ-500 мировых вузов по трудоустройству выпускников.

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