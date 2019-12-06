Пранкер Лексус поговорил по телефону с Зеленским

Пранкер Лексус поговорил по телефону с Зеленским
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, рассказал в соцсетях о своем звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Российскому пранкеру Лексусу удалось дозвониться до украинского лидера. В своем Facebook пранкер рассказал, что решился ему позвонить после того, как телеведущая Ольга Скабеева рассказала о своей беседе с Зеленским.

Набрав номер Зеленского, он заявил: «Кремль на проводе!», на что Зеленский иронично отметил, что ждал этого звонка с момента инаугурации и назвал пранкера «родненьким», после чего он спросил о целях звонка.

Столяров, в свою очередь, попросил снять санкции СБУ на въезд в страну. Его собеседник начал отвечать, но внезапно резко сменил тему, спросив: «Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине!»?».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пранкеры Вован и Лексус пригрозили губернатору Аляски аннексией.

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Пранкер Лексус поговорил по телефону с Зеленским
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