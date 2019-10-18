Пранкеры Вован и Лексус пригрозили губернатору Аляски аннексией

Пранкеры выложили видео сегодня, 18 октября. Разговор с губернатором состоялся, вероятно, несколько месяцев назад. Скриншот: YouTube

Пранкеры выложили видео сегодня, 18 октября. Разговор с губернатором состоялся, вероятно, несколько месяцев назад. Скриншот: YouTube

Российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) напугали губернатора Аляски Майка Данливи.

В видеролике, который пранкеры выложили на своем YouTube-канале, Вован и Лексус рассказывают Майку Данливи о намерении России организовать на Аляске независимый референдум и включить штат в состав Российской Федерации.

Блогеры представились Владимиром Гройсманом и Валерием Чалым, экс-премьером Украины и бывшим послом в США соответственно. По их словам, в Вашингтоне под окнами посольства России проходит концерт отечественных рэп-исполнителей в поддержку присоединения Аляски. Также, они назвали Ксению Собчак и Николая Расторгуева опасными для Аляски людьми.

Губернатор Майкл Данливи ответил, что слышал о намерениях России и отметил, что информацию передадут в Вашингтон.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пранкер из Украины схватил за ногу Джастина Тимберлейка.