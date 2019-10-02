Украинский пранкер держался за ногу Джастина Тимберлейка

Мужчина выложил видео, на котором видно, как он схватился за знаменитость.

Ролик опубликовали в социальных сетях. На нем Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Билл идут вдоль толпы на показ мод в Париже. В какой-то момент певца за наго хватает мужчина и не хочет отпускать. Охрана быстро отреагировала на происходящее, оттащив безумного фаната от артиста. Он, как сообщается, на пострадал.

Позже стало известно, что это был пранком от украинца Виталия Седюка. Мужчина прославился во время «Евровидения» в 2017 года. Он продемонстрировал телезрителям свою пятую точку во время выступления Джамалы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что российский пранкер хочет жениться на модели, прервавшей финал ЛЧ. Кинси Волански выбежала на поле в купальнике, на котором был написал псевдоним ее молодого человека. Девушка позировала для фотографов, а также мешала футболистам.