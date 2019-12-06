Футбольные фанаты сотнями покидают «Газпром Арену» посреди игры

На 40-й минуте болельщики начали уходить в знак протеста.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщил очевидец. Он отметил, что на 40-й минуте огромное количество людей покинули свои места и отправились к выходу. Среди них были не только те, кто более за «Зенит», но и фанаты «Динамо». Таким образом они решили поддержать задержанных болельщиков.

Напоминаем, что людей, приехавших болеть за «Динамо», массово задерживали в Санкт-Петербурге 1 декабря. Большую часть из них почти сразу отпустили, других же привлекли к административной ответственности. По предварительным данным, причиной стало оскорбление Артема Дзюбы во время одного из матчей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Спартака» призывают зрителей покинуть матчи 19-го тура РПЛ на 30-й минуте. «Фратария» отмечает, что болельщики «Спартака» столкнулись с необоснованной агрессией со стороны властей и органов правопорядка Петербурга.