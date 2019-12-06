На «Коле» подросток угодил под колеса автомобиля

На &#171;Коле&#187; подросток угодил под колеса автомобиля
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД РФ по СПб и ЛО

Парень переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

Все случилось сегодня вечером, 6 декабря. Обо всем сообщает отдел пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на трассе «Кола» во Всеволожском районе. Подросток переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала машина. По какой причине так случилось – не уточняется. Парень получил легкий вред здоровью, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Больше никаких официальных данных не предоставляется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в районе аэропорта Пулково собралась огромная пробка. Предположительно, восьмибалльный затор вызван отъездом монгольского премьер-министра, посетившего сегодня Северную столицу.

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