На «Коле» подросток угодил под колеса автомобиля

Парень переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

Все случилось сегодня вечером, 6 декабря. Обо всем сообщает отдел пропаганды ГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на трассе «Кола» во Всеволожском районе. Подросток переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала машина. По какой причине так случилось – не уточняется. Парень получил легкий вред здоровью, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Больше никаких официальных данных не предоставляется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД в районе аэропорта Пулково собралась огромная пробка. Предположительно, восьмибалльный затор вызван отъездом монгольского премьер-министра, посетившего сегодня Северную столицу.