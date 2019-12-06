На КАД в районе аэропорта Пулково собралась огромная пробка

Кольцевую автодорогу (КАД) возле Пулково вновь перекрыли, вероятно, автомобилисты пропускают премьер-министра Монголии, вылетающего из Петербурга.

О «мертвых» пробках на трассе в пятницу, 6 декабря, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Предположительно, восьмибалльный затор вызван отъездом монгольского премьер-министра, посетившего сегодня Северную столицу.

Как сообщает автор публикации, КАД перекрыли «полностью». Интернет-пользователи в комментариях высказывают крайнее возмущение тем, что вечер пятницы, и без того трудное с точки зрения транспортного движения время, автомобилистам приходится проводить, ожидая, пока откроют дорогу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственный Эрмитаж передал монгольскому музею Чингисхана копию уникального исторического памятника — Чингисова камня XIII века.