На КАД в районе аэропорта Пулково собралась огромная пробка

На КАД в районе аэропорта Пулково собралась огромная пробка
Пробки достигли 8 баллов. Фото: vk.com/spb_today

Кольцевую автодорогу (КАД) возле Пулково вновь перекрыли, вероятно, автомобилисты пропускают премьер-министра Монголии, вылетающего из Петербурга.

О «мертвых» пробках на трассе в пятницу, 6 декабря, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте». Предположительно, восьмибалльный затор вызван отъездом монгольского премьер-министра, посетившего сегодня Северную столицу.

Как сообщает автор публикации, КАД перекрыли «полностью». Интернет-пользователи в комментариях высказывают крайнее возмущение тем, что вечер пятницы, и без того трудное с точки зрения транспортного движения время, автомобилистам приходится проводить, ожидая, пока откроют дорогу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственный Эрмитаж передал монгольскому музею Чингисхана копию уникального исторического памятника — Чингисова камня XIII века.

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