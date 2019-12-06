В Петербурге эвакуируют ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужную плазу»

Днем в пятницу, 6 декабря, в Петербурге произошла очередная эвакуация торгового центра. На этот раз «досталось» ТЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе города.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», всех посетителей и сотрудников торгового центра попросили выйти на улицу. Сейчас люди стоят возле здания и ждут, когда их запустят обратно. По словам очевидцев, на первом этаже и паркинге чувствовался запах дыма.

Петербуржцы также рассказали в комментариях, что в Красносельском районе Петербурга эвакуировали посетителей и персонал «Жемчужной плазы». Причины эвакуаций на данный момент уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась новая волна эвакуаций судов. Здания проверили на наличие опасных предметов.