В Петербурге эвакуируют ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужную плазу»

В Петербурге эвакуируют ТЦ &#171;Охта Молл&#187; и &#171;Жемчужную плазу&#187;
ТЦ "Охта Молл". Фото: vk.com/spb_today

Днем в пятницу, 6 декабря, в Петербурге произошла очередная эвакуация торгового центра. На этот раз «досталось» ТЦ «Охта Молл» в Красногвардейском районе города.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», всех посетителей и сотрудников торгового центра попросили выйти на улицу. Сейчас люди стоят возле здания и ждут, когда их запустят обратно. По словам очевидцев, на первом этаже и паркинге чувствовался запах дыма.

Петербуржцы также рассказали в комментариях, что в Красносельском районе Петербурга эвакуировали посетителей и персонал «Жемчужной плазы». Причины эвакуаций на данный момент уточняются.

«Жемчужная плаза». Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась новая волна эвакуаций судов. Здания проверили на наличие опасных предметов.

новости спб петербург происшествие тц жемчужная плаза тц охта молл эвакуация ТЦ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Верховный суд РФ эвакуировали вслед за петербургскими судами
Ученые из России разработали вездеходы для перевозки грузов в Арктике
В Петербурге эвакуируют ТЦ «Охта Молл» и «Жемчужную плазу»
Депутатам ЗакСа презентовали проект реконструкции СКК «Петербургский»
Центр Петербурга в пробки мог поставить визит премьера Монголии
Петербурженка нашла огромного клопа среди замороженных овощей
Между Москвой и Петербургом пустят дополнительные поезда
Суд признал верным решение УФАС по Апраксину двору