Суды в Петербурге снова эвакуируют

В Петербурге началась новая волна эвакуаций судов. Здания проверят на наличие опасных предметов.

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на данный момент получили восемь судов. Правоохранителям предстоит проверить здания Петродворцового, Куйбышевского, Октябрьского, Приморского, Выборгского, Московского, Сестрорецкого районных и Санкт-Петербургского городского судов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Неизвестные терроризируют суды больше недели. Первая угрозы поступили 28 ноября, из зданий пришлось эвакуировать 1 тыс. 329 человек. На следующий день письма снова пришли. Анонимы грозятся отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. Деньги им, якобы, задолжал предприниматель Константин Малофеев.

Следом за судами угрозы начали получать медицинские учреждения, учебные заведения, торговые комплексы, вокзалы и петербургский метрополитен. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.