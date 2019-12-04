В Петербурге эвакуировали 7,7 тысяч человек

Волна эвакуаций накрыла больницы, торговые комплексы, вокзалы и суды Петербурга 3 декабря. Из зданий вывели 7 тыс. 699 человек.

Как стало известно gazeta.spv.ru, причиной эвакуации стали анонимные сообщения о минировании. Неизвестный разослал с электронного адреса costyanbratan@startmail.com письма с угрозами взрыва.

Были эвакуированы 27 больниц, 51 торговый центр, аэропорт Пулково, три станции метро, пять железнодорожных вокзалов, речной и морской вокзалы, а также 12 судебных учреждений. В том числе Выборгский, Московский, Фрунзенский, Невский, Приморский, Центральный и Петродворцовый районные суды.

В проведении мероприятий были задействованы 455 сотрудников правоохранительных органов. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в зданиях не найдено.

Напомним, 2 декабря в Петербург эвакуировали 10 тыс. 651 человек. Ложные сообщения о минированиях получили семь судов, 16 медицинских учреждений и 37 торговых комплексов.