Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуировали около 11 тысяч человек

Петербург 2 декабря захлестнула волна эвакуаций. Из зданий вывели 10 тыс. 651 человека.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ложные сообщения о минированиях получили семь судов, 16 медицинских учреждений и 37 торговых комплексов.

Здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, однако ничего опасного не нашли.

Помимо этого, анонимы грозились взорвать вагоны петербургского метрополитена. Поезда осмотрели на наличие подозрительных предметов. Ничего опасного обнаружено не было. На работу метрополитена проверка не повлияла.

При проведении мероприятий были задействованы 396 сотрудников ОВД.

Напомним, 2 декабря суды Петербурга третий раз за пять дней получили анонимные сообщения о минированиях. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, неизвестные грозятся отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов.