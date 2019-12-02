Суды Петербурга массово эвакуируют третий раз подряд

Суды Петербурга массово эвакуируют третий раз подряд
Эвакуация судов 29 ноября. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге 2 декабря массово эвакуируют здания судов. Причиной этого стали анонимные сообщения о минированиях.

Правоохранители проверяют здания здания Выборгского районного суда на улице Сантьяго-де-Куба, Невского районного суда на улице Ольги Берггольц и Приморского районного суда на улице Савушкина.

«Все также требуют 120 биткоинов», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

За последние пять дней суды эвакуируют третий раз. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. В ходе осмотра ничего опасного обнаружено не было.

Угрозы повторились 29 ноября. После чего «минеры» взяли перерыв на выходные и вновь вернулись в понедельник. Анонимы угрожают отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов. Деньги им, якобы, задолжал предприниматель Константин Малофеев. Бизнесмен свою причастность опроверг.

минирование новости спб суд эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кингисеппском районе фура ушла в кювет
Пенсионерку осудили на семь лет колонии за сбыт героина
Суды Петербурга массово эвакуируют третий раз подряд
ДТП на Лиговском перекрыло две полосы движения
Один человек погиб в ДТП с 40 машинами в Канаде
Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда
Трамвай устроил дрифт на площади Репина
Госавтоинспекция прогнозирует рост уровня смертности на дорогах