Суды Петербурга массово эвакуируют третий раз подряд

В Петербурге 2 декабря массово эвакуируют здания судов. Причиной этого стали анонимные сообщения о минированиях.

Правоохранители проверяют здания здания Выборгского районного суда на улице Сантьяго-де-Куба, Невского районного суда на улице Ольги Берггольц и Приморского районного суда на улице Савушкина.

«Все также требуют 120 биткоинов», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

За последние пять дней суды эвакуируют третий раз. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. В ходе осмотра ничего опасного обнаружено не было.

Угрозы повторились 29 ноября. После чего «минеры» взяли перерыв на выходные и вновь вернулись в понедельник. Анонимы угрожают отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов. Деньги им, якобы, задолжал предприниматель Константин Малофеев. Бизнесмен свою причастность опроверг.