Актриса Эмма Стоун выходит замуж

Звезда «Ла-ла Ленда» похвасталась помолвочным кольцом и показала всем будущего мужа.

Снимок появился в Instagram-аккаунте будущего мужа актрисы Эммы Стоун совсем недавно, но уже набрал тысячи «лайков» и сотни комментариев с поздравлениями. Судя по всему, артистка невероятно счастлива – она широко улыбается на фотографии, демонстрируя кольцо с жемчугом и бриллиантами. Рядом с ней стоит продюсер и режиссер Дэйв Маккэри. Пока что подробностей о бракосочетании не раскрывается.

Напоминаем, что поклонники заподозрили наличие романтические отношений между актрисой и режиссером в 2017 году, когда пара прогуливалась вместе по Нью-Йорку. Официальный выход в свет состоялся только в 2019 году в январе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Анна Asti выходит замуж за бизнесмена. Девушка отметила, что ее не пугает выбранная дата, хоть ей и говорили, что високосный год – не самый удачный для брака.