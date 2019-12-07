Россиянам старше 50 лет, которые ищут работу, могут начать платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты опубликовали документ, по которому людям 50 лет и старше могут выплачивать стипендию, если они решат учиться для поиска работы.

На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу. По данному проекту предполагается, что россияне будут учить по трем схемам.

Будет возможно обучение по направлению от службы занятости. Вторая схема: обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».