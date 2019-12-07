Россиянам старше 50 лет, которые ищут работу, могут начать платить стипендию

Россиянам старше 50 лет, которые ищут работу, могут начать платить стипендию
По этим схемам планируется обучить более 450 тысяч человек.Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты опубликовали документ, по которому людям 50 лет и старше могут выплачивать стипендию, если они решат учиться для поиска работы.
На данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу. По данному проекту предполагается, что россияне будут учить по трем схемам.
Будет возможно обучение по направлению от службы занятости. Вторая схема: обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».
Если человек решит учиться по второй и третьей схеме, то ему смогут получать стипендию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органыразыскивают постояльца гостиницы на северо-востоке Москвы, устроившего стрельбу. Одного человека госпитализировали.
образование пенсионер стипендия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дачу Важеской в Сестрорецке отреставрируют
На границе выезда из Финляндии пробка: стоят 450 машин
С 1 января неработающим пенсионерам увеличат пенсию
Россиянам старше 50 лет, которые ищут работу, могут начать платить стипендию
В Тосно иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
Все котельные Петербурга к 2026 году будут переведут на природный газ
Очевидцы опубликовали фотографии последствий пожара на Ленинском
Губернатор Петербурга проверил снегоуборочную технику в Курортном районе