Врач рассказала, чем опасно интервальное голодание

Врач рассказала, чем опасно интервальное голодание
Лучшим вариантом, по мнению врача, между приемами пищи является перерыв в восемь часов. Фото: pixabay

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, чем могут быть опасны голодания в течение 14 часов. Она порекомендовала некоторым людям воздержаться от подобных экспериментов.

По словам диетолога, попробовать интервальное голодание можно только после полного медобследования. Она объяснила это тем, что люди с лишним весом зачастую страдают сахарным диабетом, при котором значительную роль играет периодичность приемов пищи.

Она подчеркнула, что голод на протяжении длительного времени противопоказан тем, кто страдает нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта.

Как сообщает телеканал «Звезда», врач объяснила, что такими опытами можно нанести непоправимый вред организму, приводящий к отмиранию клеток головного мозга «на фоне отсутствия питания и гипогликемии».

Лучшим вариантом, по мнению врача, является восьмичасовой перерыв между приемами пищи. И подытожила, что сбросить вес помогут умеренная физнагрузки и правильное питание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продуктах, которые нельзя есть на завтрак. Соответствующий список составили диетологи.

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