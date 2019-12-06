Диетологи перечислили продукты, которые нельзя есть на завтрак

Они отметили, что первый прием пищи влияет на самочувствие человека в течение дня.

Оказывается, есть продукты, которые нежелательно употреблять натощак. Их перечислил немецкий диетолог Стефан Хиллеян. Он отметил, что не стоит есть цитрусовые, так как они раздражают слизистую оболочку желудка. Это может стать причиной появление гастрита. Их можно заменить на некислые ягоды.

Также эксперт советует не есть помидоры и не пить кофе без молока. Стоит утром отказаться и от газировки с изделиями из дрожжевого теста. Диетолог отметил, что качество первого приема пищи влияет на состояние человека на протяжении всего дня и на его здоровье в целом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые перечислили продукты, которые спасают от похмелья. Для того, чтобы полегчало, необходимо вывести этот ацетальдегид с помощью алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АлДГ).