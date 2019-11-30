Ученые перечислили продукты, которые спасают от похмелья

Ученые перечислили продукты, которые спасают от похмелья
Помидоры могут помочь при похмелье. Фото: pixabay

Научные сотрудники из Индии назвали продукты, которые помогут справиться с похмельным синдромом.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование ученых из Института химической технологии в индийском Мумбаи, похмелье по утрам возникает из-за превращения выпитого алкоголя в ацетальдегид.

Для того, чтобы полегчало, необходимо вывести этот ацетальдегид с помощью алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АлДГ).

Оказалось, что эти ферменты содержатся в лайме, помидорах, сыре, огурцах, кокосе, финиках, имбире, а также в чае и какао. Ученые также назвали продукты, которые могут лишь ухудшить состояние после застолья, среди них: тмин, мускатный орех, яйца, кукуруза, витамин С, молоко и кофе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали о смертельной опасности жирной пищи.

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Ученые перечислили продукты, которые спасают от похмелья
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