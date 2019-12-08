Эстонца с кокаином в ноутбуке задержали на таможне в Ивангороде

Эстонца с кокаином в ноутбуке задержали на таможне в Ивангороде
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Таможенники задержали мужчину, который пытался провезти килограмм премиального наркотика в ноутбуке через пункт пропуска «Ивангород — Нарва» в Ленинградской области.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, сотрудники таможник были заранее уведомлены о том, что мужчина собирается ввезти в Россию килограмм кокаина. Участниками операции стали сотрудники МВД, ФСБ и ФТС.

Мужчина был задержан утром в пятницу, 6 декабря, в момент прохождения таможенного контроля. Он пересекал эстонско-российскую границу по пешеходному мосту «Дружба». Внутри его сумки таможенники обнаружили ноутбук, к которому были приклеены четыре пакета с кокаином.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянка пыталась провезти 32 гидрокостюма через таможню в Выборгском районе.

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Эстонца с кокаином в ноутбуке задержали на таможне в Ивангороде