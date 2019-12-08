Плющенко обвинили в бесчувственности: он отправил рыдающего сына на лед

Ребенок не смог выполнить элементы из-за плохого качества льда.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Все произошло в Румынии – сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской должен был выступить, но перед самым его выходом на льду был обнаружен серьезный дефект. Несмотря на это, спортсмен настоял, чтобы сын вышел и сделал все от него зависящее. Гном Гномыч не справился и от избытка чувств расплакался. Мальчик подошел к Плющенко, который обнял сына, но все-таки заставил его вернуться на лед. К счастью, у Гном Гномыча все получилось и оба родителя смогли им гордиться.

«Шок, лед на котором невозможно прыгать, но Женя запустил Сашу со всеми двойными прыжками»,

— написала затем Рудковская.

Подписчики же спортсмена и продюсера удивляются такой принципиальности – они считают, что Плющенко ведет себя жестоко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Плющенко и Рудковская усилил охрану дома из-за угроз сыну.