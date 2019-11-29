Плющенко и Рудковская усилил охрану дома из-за угроз сыну

Плющенко и Рудковская усилил охрану дома из-за угроз сыну
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Неизвестные пишут, что готовы убить ребенка. Пока что с Гном Гномычем все в порядке.

Об этом стало известно 29 ноября. Обо всем продюсер Яна Рудковская рассказала в эфире реалити-шоу «ЯнаСупер». Она отметила, что ее сыну поступают угрозы – их пишет непонятная женщина, которая уверяет, что убьет мальчика. Рудковская назвала преследовательней больными людьми и отметила – от таких можно ждать все, что угодно, так что лишняя осторожность не помешает.

Плющенко же заявил, что не только охрану дома, но и его академии пришлось усилить. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская хочет поселить в свой дом суррогатную мать. Она отметила, что хочет, чтобы кандидатка пожила с ней и Евгением Плющенко в одном доме, но настаивать никто не будет.

евгений плющенко яна рудковская
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