Рудковская хочет поселить в свой дом суррогатную мать

Рудковская хочет поселить в свой дом суррогатную мать
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер уже выбрала женщину, которая родит ей и Плющенко ребенка.

Об этом стало известно 26 ноября. Обо всем сообщает издание «Hello». Продюсер Яна Рудковская долго выбирала суррогатную мать – ей было важно, что у женщины уже был подобный опыт. Она отметила, что хочет, чтобы кандидатка пожила с ней и Евгением Плющенко в одном доме, но настаивать никто не будет. Яна Рудковская считает, что мать их будущего ребенка станет навсегда частью семьи и, если ей однажды понадобится помощь, она готова ее оказать.

«Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали»,

— заявила Яна Рудковская.

Напоминаем, что фигурист не раз говорил, что мечтает о большой семье, но до сих пор они с Яной Рудковской воспитывают лишь одного ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская и Плющенко сидели порознь в Михайловском театре. Она отметила, что Евгения Плющенко пригласили в Михайловский театр, чтобы он мог вручить награду фигуристке Катарине Витт.

евгений плющенко яна рудковская
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