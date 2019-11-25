Рудковская и Плющенко сидели порознь в Михайловском театре

Продюсера не пустили в партер, где сидел ее супруг.

О ситуации продюсер Яна Рудковская рассказала в реалити-шоу «ЯнаСупер». Она отметила, что Евгения Плющенко пригласили в Михайловский театр, чтобы он мог вручить награду фигуристке Катарине Витт. Вместе с ним приехала супруга, которой почему-то не нашлось места в партере, где сидел Плющенко. Рудковскую отправили на верхний ярус, что не устроило звезду и она закатила скандал. Продюсер недоумевала – зачем ее приглашали, если не готовы нормально принимать? Она также подчеркнула, что не готова сидеть «на крыше» и привыкла к другом обращению.

Спустя время Рудковскую посадили в царскую ложу, чтобы уважить гостью, но впечатление от вечера было испорчено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская высказалась о любовнице Плющенко из Петербурга. В материале говорилось, что Плющенко не уходит от сына и жены, потому что не хочет раздувать публичный скандал. Уточнялось, что спортсмену удавалось обеспечивать обе семьи, а Рудковская якобы все знала и терпела.