Рудковская высказалась о любовнице Плющенко из Петербурга

Фигурист якобы живет на две семьи на протяжении двух с половиной лет.

Слухи о семье Плющенко и Рудковской распространили «7 дней». Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило, что фигурист давно неверен своей супруге – он, мол, параллельно встречается и живет с молодой моделью из Санкт-Петербурга. В материале говорилось, что Плющенко не уходит от сына и жены, потому что не хочет раздувать публичный скандал. Уточнялось, что спортсмену удавалось обеспечивать обе семьи, а Рудковская якобы все знала и терпела.

Яна Рудковская наконец прокомментировала информацию в своем Telegram-канале. Она заверила, что публикация «7 дней» ложная, а также подчеркнула, что была бы готова отправиться в суд, но не хочет этого из-за шоу «ЯнаСупер». Продюсер считает, что фейк распространили из-за того, что она отказывается сотрудничать с изданием с 2007 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Яна Рудковская рассказала о причине разлада в отношениях с Евгением Плющенко.