Яна Рудковская рассказала о причине разлада в отношениях с Евгением Плющенко

Фигурист всегда мечтал о большой семье, но супруга не может родить даже после ЭКО.

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что не оправдала надежд своего мужа. Евгений Плющенко не раз говорил, что хочет много детей – как минимум пять. Но пока супруги воспитывают одного ребенка — Сашу. Отношения между отцом и сыном замечательные, а вот Рудковская и Плющенко находятся на грани расставания. В новом выпуске «ЯнаСупер» продюсер рассказала, что не раз пыталась забеременеть, но ничего не выходило. Она уже пережила несколько процедур ЭКО, которые не увенчались успехом. Рудковская не собирается сдавать, а Плющенко тем временем раздумывает об усыновлении. Вполне возможно, что в ближайшем будущем супруги отправятся в детский дом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Плющенко и Рудковская публично поругались. Фигурист отметил, что для него мероприятия – это наказание и он не любит их посещать. Плющенко, кажется, лучше бы остался дома. Ведущий Иван Ургант отметил, что спортсмен сам выбрал себе такую активную супругу.