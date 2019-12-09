Стало известно, когда в Петербурге вновь начнут разводить мосты

На предприятии, подведомственном Комитету по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что до весны 2020 года развод мостов прекращен. Сезон навигации начнется 10 апреля 2020 года.
«Разводки мостов на рукавах Невы не будут проводиться с 15 ноября по 20 апреля», — рассказали в сообщении сотрудники предприятия.
Переправы в Малой Неве с 30 ноября этого года стали круглосуточно доступны для проезда автомобилей. Об этом сообщили в ведомстве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что с петербургского «Водоканала» пытаются взыскать 7,7 млрд. Компания «Развития и инвестиции» предъявила ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» иск на сумму 7 млрд 735 млн рублей. Иск стал ответом на попытку «Водоканала» взыскать с компании крупную сумму.