С петербургского «Водоканала» пытаются взыскать 7,7 млрд

С петербургского &#171;Водоканала&#187; пытаются взыскать 7,7 млрд
"Водоканал" получил иск на 7,7 млрд. Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Компания «Развития и инвестиции» предъявила ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» иск на сумму 7 млрд 735 млн рублей. Иск стал ответом на попытку «Водоканала» взыскать с компании крупную сумму.

Иск ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» был зарегистрирован в базе арбитража 15 октября. Предприятие пытается взыскать с ООО «Развития и инвестиции» 2 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Ответный иск поступил 17 октября. «Развития и инвестиции» предъявили к «Водоканалу» требования почти на восемь миллиардов. Заявление пока не находится в производстве.

Оба иска связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назвал главных должников за коммунальные услуги. ООО «ЖКС №1 Невского района» и ООО «ЖКС №1 Кировского района» задолжали в общей сложности 550 млн рублей.

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