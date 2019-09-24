Водоканал представил список своих должников среди компаний Петербурга

Наиболее крупная задолженность исполнителя коммунальных услуг имеется у ООО "ЖКС №1 Невского района". Фото: pixabay

Наиболее крупная задолженность исполнителя коммунальных услуг имеется у ООО "ЖКС №1 Невского района". Фото: pixabay

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назвал главных должников за коммунальные услуги. Два предприятия задолжали 550 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служб предприятия, наиболее крупная задолженность исполнителя коммунальных услуг имеется у ООО «ЖКС №1 Невского района». Предприятие должно «Водоканалу» 294 миллиона рублей.

На втором месте по количеству долгов находится ООО «ЖКС №1 Кировского района». Его долг составляет порядка 262 миллионов рублей.

Среди промышленных потребителей также есть должники. Так, у АО «Ломо» долг составляет более 4,5 миллионов, а у ООО «Даугава» — 3,3 миллиона.

«Водоканал» отмечает, что пытается решить вопрос с должниками в досудебном порядке.

Ранее GazetaSPb сообщала, что строительное управление могут лишить здания за долг в 2 млн перед ТЭК. За долг перед ГУП «ТЭК СПб» Главное военно-строительное управление № 14 может лишиться имущества на 20 млн рублей.