Строительное управление могут лишить здания за долг в 2 млн перед ТЭК

За долг перед ГУП «ТЭК СПб» Главное военно-строительное управление № 14 может лишиться имущества на 20 млн рублей. Предприятие на заплатило за теплоснабжение 2 млн рублей.
Долг накопился с апреля по август 2015 года. Штрафные санкции за несвоевременную оплату составили 1,1 млн рублей.
«Учитывая длительный период неуплаты, предприятие обратилось в судебные инстанции», — сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
На здание строительного управления в Саратове площадью 2 тыс. кв. метров наложен арест. Стоимость его по заключению оценщика составляет 20 млн рублей. В случае, если долг перед ТЭК не будет погашен, здание будет реализовано в его счет.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГУП «ТЭК СПб» за полгода в судебном порядке взыскал с подрядных организаций 455 млн рублей. Часть этой суммы отправится в бюджет города.