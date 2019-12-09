Бывший министр транспорта Максим Соколов может войти в администрацию Петербурга

Бывший министр транспорта Максим Соколов может войти в администрацию Петербурга
Смольный. Фото: Flickr.com

Бывший министр транспорта России может войти в состав правительства Петербурга. Об этом рассказал АБН политтехнолог Марат Баширов.

На данный момент Максим Соколов является первым заместителем генерального директора «Группы ЛСР».

Марат Баширов рассказал, что информация о том, что Максим Соколов вернется в Смольный, появилась у него от источника близкого к Максиму Соколову. Эту информацию он опубликовал в своих социальных сетях 25 ноября.

Сотрудник АБН уточнил у Марата Баширова статус источника данной информации на пятом международном форуме Электронной Электоральной политики, где он принимал участие в круглом столе, который организовал Экспертный клуб Петербурга.

«Он заслуживает доверия, и были переговоры. И переговоры продолжаются на сегодняшний день, то, что ему предложили его пока не устраивает. Источник близкий к нему, и я его знаю давно», — рассказал Марат Баширов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что на предприятии, подведомственном Комитету по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что до весны 2020 года развод мостов прекращен.

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