Эксперты выяснили, сколько денег россияне потратят на алкоголь на праздниках

Эксперты выяснили, сколько денег россияне потратят на алкоголь на праздниках
Траты на спиртное. Фото: pixabay

Аналитики рассказали сколько россияне готовы потратить денег на алкоголь на новогодних праздниках.

Данные компании Nielsen рассказывают о том, что эта сумма составляет примерно 3,7 тыс. рублей.

Также аналитики отметили, что на затраты на алкогольные напитки приходится 35% от общей стоимости продуктовой корзины к Новому году. Данная сумма составляет примерно 10 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия».

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя отметил, что цены на спиртное перед Новым годом не изменятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший министр транспорта России может войти в состав правительства Петербурга. Об этом рассказал АБН политтехнолог Марат Баширов. На данный момент Максим Соколов является первым заместителем генерального директора «Группы ЛСР».

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Эксперты выяснили, сколько денег россияне потратят на алкоголь на праздниках
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