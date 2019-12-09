В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

Минкомсвязь РФ и МВД планируют запустить бесплатный сервис, который позволит заключать электронные договоры купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.

На первом этапе услуга будет доступна только физлицам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязии Максима Паршина.

Данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД. Гражданам останется лишь прийти в подразделение для регистрации машины. Портал также позволит потенциальному покупателю изучить параметры и историю авто: количество владельцев, нахождение в розыске, в залоге и т.д.

Заверить договор будет возможно с помощью электронной подписи сторон через личный кабинет.

Перед запуском сервиса Минкомсвязь РФ и МВД намерены продумать систему защиты от мошенников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России собираются ввести электронные водительские удостоверения.