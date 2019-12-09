В Петербурге квартиры на вторичном рынке подорожали за год на 11%

Из-за перехода на проектное строительство и отмену долевого в Петербурге выросли также цены на первичное жилье. Фото: pixabay.com

Из-за перехода на проектное строительство и отмену долевого в Петербурге выросли также цены на первичное жилье. Фото: pixabay.com

Цены на вторичном рынке в 120 крупных городах России за пределами агломераций Москвы и Санкт-Петербурга в 2019 году выросли на 5%, говорится в исследовании ЦИАН, предоставленном Gazeta.spb.ru

Средняя цена предложения на вторичном рынке в крупных городах России (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих их областей) в конце 2019 года составила 55,9 тыс. руб. за кв. м.

России (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и окружающих их областей) в конце 2019 года составила В годовом выражении рост составил 5% , за 2 года квадратный метр прибавил в цене 9% .

выражении , за квадратный метр прибавил в цене . Вторичный рынок в регионах растет медленнее , чем в столичных агломерациях — за последние 2 года в Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичке стали дороже на 15% и 11% соответственно.

, чем в столичных агломерациях — за последние 2 года в Москве и Санкт-Петербурге квартиры на вторичке стали дороже на 15% и 11% соответственно. Факторы роста цен — восстановление реальных доходов населения и повышение цен в новостройках на фоне перехода на продажи по эскроу.

В течение 2019 года из 120 крупнейших городов РФ (в выборку попали все города с населением более 100 тысяч жителей за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областям) цены повысились в 102 населенных пунктах, снизились в 10 городах, в 8 городах цены не изменились. Заметнее всего цены выросли в Воронеже (+17% в годовом выражении), Благовещенске (+16%), Владивостоке (+16%) и Владикавказе (+15%).

За последние 2 года цены повысились в 113 городах из 120. Снижение цены предложения квадратного метра зафиксировано лишь в Нальчике (на 11%), Сызрани (на 6%). Каменск-Уральском, Новочебоксарске, Батайске (на 5%), Рыбинске и Новокуйбышевске (на 1%). В лидерах по динамике роста цен на 2-летнем отрезке — Владивосток (+29%), Благовещенск (+23%), Братск (+22%) и Хабаровск (+21%).

Цены в городах Дальневосточного Федерального округа выросли заметнее, чем в других регионах страны. За 2 года квартиры в них подорожали на 17%, в годовом выражении — на 10%. Медленнее всего цены росли в городах Южного Федерального округа — на 7% на 2-летнем отрезке и на 4% в годовом выражении.