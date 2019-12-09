Мужчина ушел на рыбалку и пропал под Выборгом

Мужчина провалился под лед на озере под Выборгом. Фото: pixabay

Мужчина провалился под лед на озере под Выборгом. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти продолжаются поиски рыбака, который провалился под лед на Гладышевском озере.

Согласно данным правоохранительных органов, пропавший мужчина отправился на рыбалку на озеро, расположенное возле поселка Горьковское. Неподалеку от озера находилось его место работы. Супруга рыбака забила тревогу после того, как он перестал выходить на связь, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Женщина приехала на место его рыбалки и обнаружила только лодку мужа. Позже спасатели предположили, что мужчина мог провалиться под тонкий лед и утонуть, поскольку рядом с поломанным льдом были обнаружены рыболовные снасти.

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