Охранник-морж пропал после купания в Малой Невке

Охранник-морж пропал после купания в Малой Невке
Малая Невка. Фото: Википедия

В Петроградском районе Петербурга пропал 49-летний охранник. Мужчина исчез после вечернего заплыва в Малой Невке.

В полицию 26 ноября обратился начальник охраны. Он сообщил, что один из его коллег ушел на вечерний обход и не вернулся, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вещи охранника найдены на берегу Малой Невки. В аккуратную стопку сложены одежда, ботинки и нижнее белье. По словам начальника, пропавший охранник увлекался моржеванием и часто уходил поплавать в прибрежной зоне.

Вместе с вещами у реки нашли документы охранника, удостоверение и два мобильных телефона.

Берег осмотрели сотрудники правоохранительных органов. Следов борьбы обнаружить не удалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пропавшего без вести мужчину нашли мертвым. Его тело водолазы достали из реки Карповки.

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