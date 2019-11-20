Из Карповки достали труп пропавшего без вести

В Петроградском районе Петербурга водолазы выловили из реки Карповки мертвого мужчину, который находился в розыске.

Обо всем стало известно во вторник, 19 ноября. В отдел полиции обратились спасатели, а к ним — представитель поискового отряда «Лиза Алерт». По словам последних, в реке напротив домов 6-8 по улице Льва Толстого был обнаружен труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело извлекли из воды без внешних признаков насильственной смерти. Тело погибшего опознала его сестра. Оказалось, что 29-летний мужчина с 16 ноября находится в розыске как без вести пропавший.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пенсионерке, тело которой обнаружили в лесном массиве. Женщина страдала провалами в памяти.