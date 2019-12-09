На Свердловской набережной ГАЗель снесла 20 метров ограждения и задела шесть машин. Массовое ДТП собрало пробку

Днем 9 декабря на Свердловской набережной произошло массовое ДТП с участием как минимум шести машин.

Как сообщили очевидцы, ГАЗель снесла 20 метров разделительного забора. Судя по кадрам, у ГАЗели нет задней части.

«Свердловская набережная встала. Грохот был слышен из квартиры.Минимум 6 участников ДТП, сломан забор. По одной полосе в каждую сторону свободно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«За много лет так и не смог понять почему в этом месте, на практически идеальной дороге, постоянно происходят ДТП…», — пишет пользователь Сети.

В районе ДТП образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.