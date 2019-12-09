На парковке в Пулково автоледи не поставила свой Porsche Cayenne на «паркинг» и оказалась под машиной

На парковке в Пулково автоледи не поставила свой Porsche Cayenne на &#171;паркинг&#187; и оказалась под машиной
Автоледи не перевела Porsche Cayenne в режим паркинга. Фото: pixabay

В петербургском аэропорту Пулково автоледи забыла перевести свою иномарку Porsche Cayenne на коробке передач в режим паркинга и оказалась под ней же.

Все произошло сегодня, 9 декабря, на крытой парковке аэропорта. 39-летняя женщина припарковала авто, вышла и машина тут же на нее наехала. Сотрудники аэропорта оказали ей первую медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пострадавшую передали приехавшим на скорой медработникам. Информация о ее нынешнем состоянии уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с ГАЗелью на Свердловской набережной. Машины встали в пробку.

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