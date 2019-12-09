На Октябрьской набережной эвакуатор убирает машины после ДТП

В понедельник, 9 декабря, в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло на Октябрьской набережной неподалеку от улицы Зольной. Автомобили получили незначительные повреждения.

«На Октябрьской наб. рядом с Зольной, ГАИ с эвакуатором устраняют последствия аварии», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место ДТП приехали сотрудники ГАИ с эвакуатором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.