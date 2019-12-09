Петербуржцы готовятся к Новому году: мимо касс «Ленты» и «О’кея» пытаются вынести алкоголь и колбасы

За два дня предприняли попытки к бегству без оплаты шесть человек. Фото: pixabay

За два дня предприняли попытки к бегству без оплаты шесть человек. Фото: pixabay

В преддверии Нового года у петербургских правоохранителей началась горячая пора. Жители города начали активно закупаться к новогоднему столу, однако товары оплачивают не все.

Так, с 6 по 8 декабря в гипермаркетах «Лента» и «О’кей» предприняли попытки к бегству без оплаты шесть человек. Они забивали карманы колбасами и спиртным на общую сумму в 37 тыс. рублей.

Несознательные граждане ходили за покупками в указанные магазины в Красносельском, Приморском, Невском и Калининском районах. Однако во всех случаях злоумышленники были пойманы, а товар изъят.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, один из случаев произошел 6 декабря ночью в «Ленте» на проспекте Строителей. Мужчина ринулся мимо касс с алкоголем на 6 тыс. рублей. Вечером того же дня в «О’кее» на проспекте Науки не дали сбежать еще одному посетителю с едой на 2,5 тыс. рублей.

Следующий день, 7 декабря,начался с тревожной кнопки в «Ленте» на Таллинском шоссе. Покупатель не стал прятать еду, а рванул прямо с телегой мимо касс к парковке. Он попытался привезти домой еды на 11,6 тыс. рублей.

В «О’кее» на проспекте Просвещения вечером того же дня остановили посетителя с товарами на 3,3 тыс. рублей.

В «Ленте» на Планерной улице утром 8 декабря мужчина едва не уволок алкоголь на сумму 7,4 тыс. рублей. Ночью был пойман мужчина в «Ленте» на Дальневосточном, который попытался уйти с продуктовым набором на 6,3 тыс. рублей.

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