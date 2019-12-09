Пригожин рассказал подробности ДТП с участием сына Валерии

Пригожин рассказал подробности ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин и Валерия. Скриншот: Instagram

Иосиф Пригожин, муж и продюсер певицы Валерии, прокомментировал ДТП, в которое накануне попал сын артистки.

Продюсер рассказал, что сын Валерии Арсений собрался удивить свою мать и приехать на ее концерт в Петербурге. Пригожин рассказал Пятому каналу, что молодой человек хотел познакомить семью со своей новой девушкой.

ДТП произошло утром 8 декабря. За рулем иномарки находилась Лиана, девушка Арсения. Она ехала по трассе на высокой скорости и потеряла управление, в результате чего автомобиль отбросило в силовое ограждение. Лиана сломала руку, а Арсений рассек губу и перенес операцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 21-летнего сына певицы Валерии Арсения Шульгина госпитализировали в медучреждение после аварии под Петербургом. Молодой человек уже перенес операцию.

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