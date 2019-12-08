Сына Валерии увели в больницу после ДТП в Ленобласти

Сына Валерии увели в больницу после ДТП в Ленобласти
Арсений Шульгин и Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

21-летнего сына певицы Валерии Арсения Шульгина госпитализировали в медучреждение после аварии под Петербургом. Молодой человек уже перенес операцию.

Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал РЕН ТВ, что «Ягуар» Арсения занесло и отбросило в отбойник на трассе М-11, неподалеку от Тосно. За рулем находилась его девушка. Они вместе ехали на концерт в Петербург из Москвы.

Известно, что юноша находился на заднем сидении, а во время аварии ударился головой о подголовник. Пригожин добавил, что после госпитализации Арсений перенес операцию.

В своем Instagram сын Валерии рассказал, что в больнице ему зашили губу, которая была рассечена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП в Кировском районе погибла женщина и пострадал годовалый ребенок.

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