В ДТП в Кировском районе погибла женщина и пострадал годовалый ребенок

В Кировском районе Ленобласти произошло серьезно ДТП, в результате которого погибла женщина. Еще три человека пострадали.

Авария случилась сегодня утром, 8 декабря, на дороге Петербург — Кировск. Около 7:50 водитель автомобиля ZAZ Chance не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Renault Logan. Погибшей оказалась водитель ZAZ.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения пострадали водитель Renault и двое пассажиров ZAZ, один из которых ребенок 2018 года рождения.

По факту случившегося начата проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели вытаскивали пострадавших из авто после аварии в Кировском районе.