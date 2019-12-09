Легковушки разнесло от столкновения на 5-м Предпортовом

Легковушки разнесло от столкновения на 5-м Предпортовом
Участники затруднили проезд. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали автомобили. Количество участников не установлено. Из-за аварии был затруднен проезд в сторону КАД.

Машины не поделили проезжую часть сегодня, 9 декабря, в 5-м Предпортовом проезде. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыли спасатели и реанимация. Как минимум две машины получили серьезные повреждения передней части.

«Сильно мешает проезду к кольцевой», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Согласно данным «Яндекс.Карты», к настоящему моменту пробок в 5-м Предпортовом не зафиксировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации авто после ДТП. Эвакуатор работает на Октябрьской набережной.

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