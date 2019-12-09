Таксист протаранил легковушку на перекрестке Типанова и Космонавтов

В Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.

Авария случилась сегодня вечером, 9 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники стоят посреди перекреста, затруднив проезд.

«Служб на месте нет. Намечается пробка», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной пробке в Московском районе города. Столкнувшие легковушки затруднили проезд в сторону КАД.