Во время сноса гаражей на Стародеревенской были найдены две гранаты

Во время сноса гаражей на Стародеревенской были найдены две гранаты
Сотрудники полиции. Фото:gov.spb.ru

Сотрудники подведомственной организации комитета по контролю за имуществом обнаружили два предмета в одном из гаражей на Стародеревенской улице. Они были похожи на боевые гранаты.

Данный гараж расположен в ГК «Петроградец-4», туда были направлены взрывотехники и полиция, которые передали предметы на экспертизу. В ККИ рассказали, что в гараже нашли настоящие боевые гранаты.

Ранее ККИ приступили к демонтажу более 900 нелегальных гаражей на данной территории, потому что данный участок был перепродан. Владельцам гаражей было предписано освободить данную территорию, но они выступали против данного решения.

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