Во время сноса гаражей на Стародеревенской были найдены две гранаты

Данный гараж расположен в ГК «Петроградец-4», туда были направлены взрывотехники и полиция, которые передали предметы на экспертизу. В ККИ рассказали, что в гараже нашли настоящие боевые гранаты.

Ранее ККИ приступили к демонтажу более 900 нелегальных гаражей на данной территории, потому что данный участок был перепродан. Владельцам гаражей было предписано освободить данную территорию, но они выступали против данного решения.