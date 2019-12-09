Петербуржца посадили на 5 лет за похищение дочери у бывшей супруги

Петербуржца посадили на 5 лет за похищение дочери у бывшей супруги
Было возбуждено уголовное дело. Фото:pixabay.com

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил маленькую дочку из квартиры своей экс-супруги. Он угрожал девочке ножом. Это произошло 14 марта 2019 года.

Ребенка мужчина удерживал в другой квартире до самого задержания. Он хотел, чтобы девочка помогла ему наладить отношения с бывшей супругой.

Судом ему было назначено наказание в виде 5,3 лет в колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грабители залезли в дом в Сосновом Бору и избили девочку с горничной. Хозяева дома — гендиректор фирмы и его супруга — находились на работе. В коттедже находились только горничная-филиппинка и 17-летняя дочь. Двое мужчин в камуфляже и масках пробрались в дом через дверь, которую забыли закрыть.

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