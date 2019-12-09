Петербуржца посадили на 5 лет за похищение дочери у бывшей супруги

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил маленькую дочку из квартиры своей экс-супруги. Он угрожал девочке ножом. Это произошло 14 марта 2019 года.

Ребенка мужчина удерживал в другой квартире до самого задержания. Он хотел, чтобы девочка помогла ему наладить отношения с бывшей супругой.