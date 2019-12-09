На КАД «нехилая пробка» из-за массовой аварии

Автомобилисты пишут, что они с трудом передвигаются по кольцевой дороге.
Все случилось сегодня вечером, 9 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Массовая авария произошла на КАД перед съездом на Софийскую – там столкнулись четыре автомобиля. Из-за этого образовалась серьезная пробка – разбитые автомобили мешают другим участникам движения.
«Четверо подбились на КАДе перед съездом на Софийскую. Пробка нехилая»,
— написал очевидец.
«Надеешься ехать и доехать до точки назначения. Нет никакой гарантии! Лучше уж на метро или на троллейбусе и то быстрее»,
— пишет один из комментаторов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большеохтинском мосту образовалась пробка из-за ЧП с маршруткой. Движение затруднено на Тульской улице, Синопской набережной и на улице Красного текстильщика.